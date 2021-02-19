曾拒保12人今被捕　涉理大衝突控暴動　一被告准保釋 (21:54)

被告依次為餐廳經理郭添明（20歲）、汽車美容技師嚴家朗（28歲）、男學生許寧軒（20歲）、羅姓男學生（16歲）、女學生李嘉希（19歲）、女學生馬嘉惠（27歲），女學生陳頌欣（17歲）、伊利沙伯醫院非緊急物料運輸服務員陳俊邦（21歲）、男學生鍾泯浚（30歲）、無業郭志帆（24歲）、地盤工人袁太林（21歲），以及男學生李日朗（21歲）。他們分別被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在九龍暢運道和科學館道理工大學一帶與其他不知名者參與暴動。

另嚴家朗、許寧軒、李嘉希、馬嘉惠、鍾泯浚、郭志帆，各被加控一項暴動罪，指他們於同年11月17日，在理工大學與其他不知名者參與暴動。鍾泯浚及郭志帆另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。

據了解，有片段顯示於2019年11月18日，有一批人聚集於理工大學一出口，有組織連同一批人突圍而出，沿暢運道逃走，警方曾施放催淚彈，他們則投擲汽油彈及磚反擊，部分人其後強行進入科學館匿藏及試圖棄置身上的裝備，另部分被告在同年11月17日被拍到出現在理工大學內。

據悉，當日警方於科學館拘捕17人，當中12人今被帶上庭，在未被拘捕的5人當中，4人已離港，另一人有其他案件在身。