的總幹事李林昌等3人選舉舞弊罪成　准保釋3月5日判刑 (21:11)

被告依次為「的總」幹事李林昌（47歲）、「的總」會員兼的士司機陳俊成（60歲），以及陳俊成的女兒、醫院行政助理陳曉彤（31歲）。

庭上透露，被告案發時均為「電機暨電子工程師學會」（IEEE）會員，在2016年4月提交選民登記表，成為2016年立法會資訊科技界選民。

黃官逐一分析被告在錄影會面的口供，例如首被告揚言收集次被告一家的資料作義工登記，而非選民登記，又否認知悉資訊科技界事宜。黃官批評其說法荒謬，因為根據WhatsApp對話，他向次被告談及「填IT部門登記」及「錢喺我手中」，又發送楊全盛的選舉冊子，提醒對方要投票，明顯與供辭相反。

黃官直言，3名被告的工作和電子工程「風馬牛不相及」，不會無緣無故成為IEEE會員，由於被告在WhatsApp對話談及每人1000元報酬，「如果不需任何勞力、技術就可獲取1000元，對任何人都是很大誘因」，遂裁定3人罪成。3人獲准保釋至3月5日判刑，以待索取背景報告。

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