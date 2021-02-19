父子近一年無踢波　今維園解「足球癮」 (18:07)

記者今午在維園觀察，每個足球場及籃球場旁的欄杆貼有「安心出行」二維碼，足球場人流不多，籃球場則爆滿，現場不見有職員呼籲掃碼。至於室內體育館，市民進入場地前需掃二維碼或登記資料。

陳女士帶同兩名女兒到維園玩滾軸溜冰，「好多場地都關閉，維園是少有的空曠地方」，現時不開放公園及沙灘等，小孩難覓地玩樂。對於安心出行，陳女士說無留意維園有二維碼，她亦無意掃碼，「好似去到邊都要報到行蹤」，擔心資料泄露，「好似自願畀資料人」。

室內體育場地同樣受市民歡迎。租用活動室跳標準舞的仇小姐，特意昨早（18日）7時預訂場地，她說十分期待開放場地，因「喺石屎地練舞易傷腳」，關閉場地後舞技生疏。她續說，現時會戴口罩跳舞，亦只會兩人練舞，不會多人聚集。