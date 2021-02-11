新冠肺炎｜葵涌和宜商場西醫林嘉揚初步陽性　衛生署籲2月16日至18日求診病人檢測 (18:00)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於今日（19日）疫情記者會表示，今日有逾10宗初步確診新型冠狀病毒個案，包括葵涌和宜合道和宜商場仁心綜合醫務中心的私家醫生林嘉揚。歐家榮稱，若以上初步確診個案其後證實確診新冠病毒，衛生署會於明天（20日）向相關者居住的大樓發出強制檢測令。
．私家醫生林嘉揚：居於葵涌雍雅軒1座，他曾於傳染期2月16日至18日在葵涌和宜合道和宜商場仁心醫務中心工作，另一工作人員被列為密切接觸者。衛生署建議該診所關閉14日，以及2月16至18日曾到該診所求醫的病人做病毒檢測。另外，林嘉揚亦曾於傳染期間，在和宜合道葵星中心華豐護老中心，為數名院友診治，其間有戴口罩。衛生署已安排為該護老院員工和院友進行病毒測試
．駕駛車牌TR8063之的士司機：住貝澳新圍村，主要在東涌交更。他於2月11日發病和最後上班。衛生署建議2月9日至11日曾乘搭該的士的市民做病毒檢測
．70歲退休婦：居於火炭樂景街銀禧花園6座，昨日（18日）初步確診。該大廈早前因為出現確診個案而須於2月10日強制檢測，患者於2月11日的檢測結果呈陰性，2月13日發病
．51歲無業婦：居秀茂坪南邨秀旺樓，沒有病徵
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