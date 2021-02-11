新冠肺炎｜葵涌和宜商場西醫林嘉揚初步陽性　衛生署籲2月16日至18日求診病人檢測 (18:00)

．私家醫生林嘉揚：居於葵涌雍雅軒1座，他曾於傳染期2月16日至18日在葵涌和宜合道和宜商場仁心醫務中心工作，另一工作人員被列為密切接觸者。衛生署建議該診所關閉14日，以及2月16至18日曾到該診所求醫的病人做病毒檢測。另外，林嘉揚亦曾於傳染期間，在和宜合道葵星中心華豐護老中心，為數名院友診治，其間有戴口罩。衛生署已安排為該護老院員工和院友進行病毒測試

．駕駛車牌TR8063之的士司機：住貝澳新圍村，主要在東涌交更。他於2月11日發病和最後上班。衛生署建議2月9日至11日曾乘搭該的士的市民做病毒檢測

．70歲退休婦：居於火炭樂景街銀禧花園6座，昨日（18日）初步確診。該大廈早前因為出現確診個案而須於2月10日強制檢測，患者於2月11日的檢測結果呈陰性，2月13日發病

．51歲無業婦：居秀茂坪南邨秀旺樓，沒有病徵

．港台助理編導 詳見17:00：港台再有一助導初步確診新冠病毒

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