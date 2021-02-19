單位檢白電油玻璃樽　6人涉串謀暴動罪脫　官：控方案情太多可能性 (17:44)

6名被告為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲），各人否認於2019年9月28日至10月1日，串謀其他人參與暴動。6人另被控一項串謀非法集結的交替控罪。

法官沈小民指出，若稱單位內的所有被搜出的物品，均與在場的第一至第五被告有關，便會過於武斷，因單位明顯供起居用，每項物品均有日常合法用途，單位內的布條置於灶頭邊、部分空玻璃樽亦有一個檸檬在內，因此這些物品是否必如控方所稱為汽油彈原材料，有商榷餘地，加上單位內未有發現半成品或完成的汽油彈，難證眾被告有意串謀製汽油彈以參與暴動。

針對串謀參與非法集結的交替控罪，沈官指出，即使警方在單位內搜出多件黑衣及防護裝備，不等於眾被告必然打算參與非法集結，並舉例指出在單位內搜出護脛，若將此情況套在一場足球比賽中，「豈不是賽前都可以推斷，這班球員協議參與一項非和平的足球比賽」，而案發期間在港島亦有獲不反對通知書的合法遊行，故此眾被告亦不一定串謀參與非法集結。

至於眾被告是否有作出任何串謀協議，沈官認為，就不在場被捕的第六被告沈卓勤而言，單位業主的證供薄弱，只能口述租客名字為「卓簡深」；至於其餘被告亦難以只憑身處於同一單位內、社交媒體有針對警方的信息等理由，而證明各人有串謀協議。沈官基於「控方案情實在存有太多可能性」，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定6人所有罪名不成立。