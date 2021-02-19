職訓局43歲男職員認發布「警察」制服淫褻品　3月5日判刑 (17:04)

被告嚴滶鋒（43歲）報稱職訓局兼職職員，被控於去年6月23日至10月30日間，在香港於社交媒體平台Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。

代表被告的資深大律師清洪求情稱，被告犯案皆因他「非常迷戀及仰慕」警察，他過往有3項案底，均與警察有關，包括潛入警署偷制服、自製假警員委任證被定罪。他被捕後曾4次向精神科醫生求診，現已十分後悔。

案情指出，去年10月30日，網絡安全及科技罪案調查科警員發現一個名為「西裝制服の日常」的Twitter帳戶，上載展示男性性器官及性行為的照片及影片，當中部分人身穿警察的制服。經調查後，警方鎖定了被告身分並搜查他住宅，檢獲警察制服及肩章、皮帶等配件。被告在警誡下承認自己出現在部分相片及影片中，而警察制服是上網購買得來，並非真制服。