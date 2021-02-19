新冠肺炎｜今增13宗確診8宗源頭不明　馬頭角羈留中心非法入境女染疫 (16:32)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會表示，今日的源頭不明個案中，其中一名患者為在馬頭角羈留中心被扣押的41歲非法入境女子（個案10822）。她報稱去年9月從越南海防市偷渡來港，在本年2月2日被警方拘捕在灣仔警署扣留。她其後在2月5日被送往青山灣入境事務中心，同日轉往馬頭角羈留中心，2月6日曾進行檢測，結果陰性；她在2月17日取第二次樣本時呈陽性，無病徵。8名與患者同房羈留的人被列密切接觸者須檢疫。衛生防護中心建議馬頭角羈留中心職員及其他羈留者進行檢測。

源頭不明患者報稱住址：

．太和邨新和樓

．藍田安田邨安健樓

．北角電氣道308號聯和大廈

．皇后大道西399-401號利時大廈

．觀塘康寧道45號宜安中心

．九龍塘界限街139號根德閣5座

．紅磡崇潔街41號崇智大廈崇愛樓

其他源頭不明個案：

．個案10831：50歲佛教沈馬瑞英護理安老院護理員，2月17日發病，同日為最後上班日。她的工作主要是在4樓為院友餵食、洗澡、更衣等，因她曾在傳染期上班，該院舍4樓的52名院友及18名職員被列密切接觸者須送往亞博社區檢疫設施。她的兒子同樣在2月17日發病，現為初步確診。衛生防護中心將向院舍其他院友及職員派發樣本瓶做檢測。

．個案10832：14歲男童，在筲箕灣明愛樂義學校寄宿，2月14日發病，他在傳染期期間主要留在家中，惟2月17日家人曾把他帶回學校，學校職員幫他洗澡時發現他發燒，家人其後接回他帶到廣華醫院急症室求醫並取樣本。樂義學校15名員工及9名學生被列密切接觸者須檢疫，其他員工及學生須檢測，部分學生未能採深喉唾液樣本，衛生防護中心已安排承辦商協助採樣，目前採集約100個樣本。

與早前相關個案：

．荔景消防局消防員：2月4日至5日到葵涌消防局值勤，2月5日起出現肚瀉、嘔吐等症狀，發病後亦曾上班。他在2月16日因葵涌消防局出現確診個案被列為密切接觸者，在檢疫中心送院。荔景消防局約140人須檢疫

．葵涌消防局確診消防員家屬：該群組累計7人確診，包括4名消防員及3名密切接觸者。

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