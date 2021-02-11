中央圖書館今午重開　入場需展示已掃描「安心出行」畫面　或打通登記電話始放行 (15:42)

康文署早前因新型冠狀病毒疫情關閉全港圖書館。中央圖書館今日（19日）下午1時起重新開放，開門前有近百市民排隊。圖書館外設有3張枱登記市民資料，職員會提醒市民填全名，並會致電市民填寫的聯絡電話，確保打通才讓市民取走登記表格。市民在入口需展示已掃描「安心出行」二維碼畫面，或持有登記資料的紙條。
本身常居內地的19歲應屆DSE考生戴同學，因其手機地區位置設於中國大陸，故應用程式下載商店不能下載「安心出行」，現只能登記資料。
中午12許已抵達圖書館的陳女士說，不知道下午1時才開放，今日特意來為小朋友揀圖書，並認為圖書館不應關門，家中小孩在疫下靠圖書增長知識，最近只能做苦悶的練習題，減低學習興趣。
另外，不願透露姓名的伯伯在開門前，因不滿圖書館只重開部分設施，十分鼓譟，向職員叫罵數分鐘後離開。一名中年女士不滿要登記資料，撕碎表格後離開。
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