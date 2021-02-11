818流水式集會案　警作供稱評估活動「幾乎肯定」會出現危險 (15:04)

該督察其後在有關報告指出，該活動屬重要活動，可能會和平進行，或造成規模較小的擾亂，未見會對公眾安全和秩序造成顯著影響，惟「幾乎肯定」會出現危險。有關報告同時列出相關危險，包括對公眾構成不便、現場過分擁擠導致「人踩人」、可能有對立陣營在場，以及造成噪音滋擾等。

張永勤另確認，他於同月16日曾批出行動指令，當中稱有情報顯示，即使警方反對民陣舉行遊行，從社交媒體等資訊顯示，有關遊行將繼續進行。張永勤稱，由於集會主題針對警方，為避免影響參加者的情緒，故警方安排最少警力駐守場內，並調配和預留一定警力保護警方建築物，以及處理突發事件。

黎智英昨（18日）被高院拒絕保釋申請，今繼續由囚車押送到庭。他步入犯人欄時，有支持者頻頻向他高舉拳頭打氣，黎智英同樣高舉拳頭，以及做心形手勢回應。黎智英的外孫女由媽媽帶同到庭，趁小休時與黎智英隔着犯人欄談話。

聆訊下午續。

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