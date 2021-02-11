文員涉雪糕筒襲警罪脫　警長供稱視線從未離開犯案者　官：說法存內在不可能性 (13:46)

李浩民（27歲）原被控於2019年11月11日，在中環畢打街會德豐大廈外，襲擊執行職責的警長蔡華麟。

裁判官崔美霞裁決時指出，呈堂片段均沒拍到犯案者樣貌及拘捕過程，本案爭議在於被告是否犯案者；警長蔡華麟曾供稱，其視線從未離開犯案者，觀察亦沒受阻，但承認看到雪糕筒被丟至着地，崔官認為他要避開雪糕筒，視線必然在雪糕筒上，加上犯案者跑進人群中，警長才展開追截，他亦看不到本來蒙面的犯案者何時及如何除下面罩，對於警長稱視線不受阻，認為存有內在不可能性，故未能穩妥地依賴其口供辨認犯案者身分。

崔官續稱，警長蔡華麟及警員蘇子恆的證供有關鍵性矛盾，警長稱現場有20人，警員則表示有100至150人；二人對於截停及拘捕被告的警員人數亦有出入，故不能穩妥地依賴二人證供，基於未能舉證至毫無合理疑點，故裁定被告罪名不成立。

其他報道：安心出行｜食環署澄清買外賣毋須掃碼 陳肇始：執行部門可再有指引