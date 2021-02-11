港台管治管理檢討報告　批編輯管理制度缺失、問責意識薄弱　人力資源重疊【直播】 (11:43)

編輯管理：

．編輯管理制度有缺失，沒有清楚界定及記錄編輯流程及決定、亦沒有清楚劃分編輯人員的權責，問責意識薄弱。編輯決定主要由個別單位人員按個人判斷作出，總編輯及高層人員角色被動。

．處理爭議及敏感編輯事宜主要透過口頭方式執行港台現行編輯「上報」及「必須上報」機制

．沒有設立在節目作前、製作期間及播放前執行質素保證或違規風險管理

．沒有透過全面政策訂制指引，有效地載述或解釋如何理解及運用《香港電台約章》、《節目製作人員守則》及通訊局業務守則

．沒有按《約章》就編輯方針、節目標準及質素，主動向顧問委員會徵求意見

投訴處理機制：

．處理投訴機制欠缺透明，未能確保公眾投訴得到妥善及公平處理；界定投訴是否「節目相關」過於空氾、寬鬆

．投訴由被投訴節目的製作人員或位單立處理，存在角色衝突

小組建議加強編輯管治，制定穩健及透明的編輯流程，清楚界定各級編輯人員的責任，強調總編輯及首長級人員的決策角色；以及與顧問委員會建立積極伙伴關係，主動向委員會徵詢關於編輯方針、節目標準及質素，以及投訴的意見。小組亦建議制定全面的編輯政策及詳細指引，供所有人港台人員遵守，從嚴重違規個案汲取教訓。

人力資源：

．嚴重依賴全職及兼職合約員工（約400名）及第二類服務提供者（逾1800名、約3000份合約）

．節目主任職系公務員（約540名）劃分為兩個組別及14個工種，過早分流，以致各自為政，沒有系統培訓，欠缺輪換及調任安排，令員工甚少涉獵不同工種

．第二類服務提供者非港台員工，由最初前立法局核准的5個類別，氾濫至目前76個工種，工作類別與節目主任職系人員重疊。審批合約、利益申報、行為操守等行政管理鬆散；並由製作單位直接批出，毋須公開程序，或出現利益衝突及私相授受風險

商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文指出，在一年多前一個由港台公共事務組製作的節目中，節目主管向一名「眾所周知涉嫌干犯嚴重刑事罪行」的藝人批出第二類服務提供者合約，被政府問及時亦完全不覺得有何不妥，指出事件缺乏風險管理的意識。

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