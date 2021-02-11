梁家榮提前解約　民政事務局副秘書長李百全3月1日接任廣播處長　政府：曾會見7申請人但不適合 (12:25)

公務員事務局長聶德權稱，李百全是資深的政務官，具備出色的領導和管理才能，相信他定能帶領香港電台面對未來的挑戰，致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》。

梁家榮自2015年8月7日出任廣播處長。政府與梁家榮的聘任合約原於本年8月屆滿，經雙方同意後提前解約。政府稱，較早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選。

李百全1990年8月加入政務職系，2019年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務總署、前公務員事務科、衛生署、保安局、前教育統籌局、前教育署、民政事務總署、財經事務及庫務局及特首辦公室。他於2009年9月至2013年6月出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長，2013年7月至2017年7月出任民政事務總署副署長，並從2017年7月起出任民政事務局副秘書長。

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