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利市封回收｜綠領行動提醒：浮誇設計、生肖利市封不宜回收重用【全港350個回收點一覽．附連結】 (08:34)

環保團體「綠領行動」由即日起至3月3日舉辦「利市封回收重用大行動2021」，於全港超過350個公眾收集點回收利市封，冀能回收超過1000萬個利市封，經處理分類後於明年初派發予市民重用。綠領行動提醒，印有生肖、姓氏、浮誇設計等利市封不宜回收重用。【港九新界各區逾350個利市封回收點一覽

綠領行動表示，過去一年「利市封回收重用大行動」受疫情影響，回收所得利市封下跌至350萬個，經社福機構學員篩選、分類及重新包裝後，有逾250萬個「新生利市封」可供市民重用，並於今年初派出共209萬個。綠領行動提醒，市民須留意浮誇設計的利市封款式不能作一般紙類回收，建議先作分類，篩選過的乾淨利市封才可以放入回收箱，免增加下游回收商的成本。

利市封回收5大要點：

1. 沒有自動黏貼

2. 沒有生肖和年份

3. 沒有印上姓氏

4. 沒有摺疊及破損

5. 較小及設計簡單的利市封可減少紙張耗用

「利市封回收重用大行動2021」詳情www.greeners-action.org

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