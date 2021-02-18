新冠疫苗接種Q&A：優先接種組別、預約、接種流程【短片】 (23:23)

．優先接種新冠疫苗組別

1. 醫療機構人員及參與抗疫工作人員

2. 60歲或以上的人（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人可以獲得接種，最多兩人）

3. 安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工

4. 維持必要公共服務的人員

5. 跨境運輸、口岸、港口工作人員

．預約接種新冠疫苗方法

於網站www.covidvaccine.gov.hk，透過24小時網上系統，同時為第一針及第二針預約時間和地點。有需要的市民亦可在郵局或所居住的公共屋邨辦事處尋求協助上網預約。

．新冠疫苗接種流程

1. 接種當日，於預約時段帶備身分證明文件和優先接種組別的證明。

2. 前往選定的社區疫苗接種中心。

3. 瀏覽有關疫苗資訊，若同意接種疫苗，於資料單張上「同意」一欄打剔。若有疑問，可向工作人員查詢。

4. 在接種站，醫護人員會將接種者的身分證插入讀卡機進行登記，在確定身體狀況適宜，並獲接種者同意才進行接種。

5. 完成後，醫護人員會列印疫苗接種紀錄。

6. 接種者到休息區休息。醫護人員會查詢接種者身體狀況，如無不適便可離開。

7. 按時打第二針。

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