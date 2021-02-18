漢堡包店拒做晚市堂食　負責人：難核對資料　怕有人填錯被視違規 (21:58)

位於灣仔漢堡包店Burger Home負責人周先生稱，不信任安心出行，也不欲顧客填資料，「你攞完咁冇晒私隱，之後做乜都得㗎啦」。他憂慮其餐廳有鮮明政治取態，會被政府部門特別針對，「你如果填錯一個字，我又冇得查你，咁其實冇意思。隔離舖就咁擺個箱，其實無理會（資料）。如果真係要認真對（資料），會冧晒檔。」他認為，難以逐一核對客人資料有否填對，若被放蛇，很大可能被發現有人亂填或填錯資料，因而被視為違規而罰停業。

周先生說，日常生意額有逾萬元，如果不做晚市會少四成生意，並稱目前在蝕錢，但與合伙人討論後，「掙扎咗一下就決定唔做」。訪問期間，有市民因得悉其餐廳不做晚市，光顧了800元外賣。周先生稱，會考慮早一點營業，加推早市彌補。

另一間餐廳「和記餐廳」負責人石小姐表示，餐廳本身營業到晚上7時，現在於下午5時半關門，連外賣也不做，預計生意額會少逾一成。她說：「實施呢樣嘢之前好多人都擔心，尤其是老人家會問係唔係唔嘟就冇得來食飯」，亦有好多客人擔心私隱。石小姐又憂慮如果有客人虛報資料要由她負責，「我唔想冒呢個風險，可能有啲人特登針對某一類食店入來填假資料」，權衡過後決定不做晚市。

石小姐說，疫下做餐飲業「唔輸已當賺錢」，數個月共蝕了5位數字，但她仍覺值得，「良心同錢，自己去衡量囉」。