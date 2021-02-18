駐滬辦一職員自殺　農曆年假前被蔡亮辭退　政制局：悲切惋惜 (21:45)

消息表示，自殺的職員為蔡亮的秘書，在農曆新年假前被蔡亮辭退，今日是內地春節假期後首個上班日，下午發現該職員在蔡亮的辦公室自殺。

政制及內地事務局新聞組回覆查詢稱，港府駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）一名內地職員今日在辦事處不幸離世，駐滬辦主任和所有人員深感悲切和惋惜，向該同事的家人致以深切慰問，亦會為其他同事提供情緒支援服務，並會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司盡力為其家人提供適切協助。

黃之鋒前年參加南區海怡西區議會選舉，南區政務專員、選舉主任馬周佩芬因病休假，時任油尖旺民政事務專員蔡亮兼任馬周佩芬的職務。蔡亮去年調任駐滬辦。

防止自殺求助熱線

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撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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