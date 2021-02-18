顏武周辭職　稱簽效忠聲明因素之一　感公務員崗位發揮有限 (20:08)

顏武周指出，在原有公務員崗位能發揮的空間已經相當有限，無必要繼續自欺欺人地留在政府，「我所失去的只是一份工作，但卻有無法比擬的經驗及歷練，而更為重要的是我有真實地面對自己，在抉擇面前堅定地選擇應該做的事情，這是沒有其他東西可以取代的」。

新公務員工會解散工作近尾聲

新公務員工會上月解散，顏武周表示，解散工作接近尾聲，工會已把有關文件悉數交予職工會登記局，現時只待銀行發出戶口已取消的證明書。他強調，工會一直妥當保存會員資料，亦會依據工會的決定，銷毁一切紀錄，確保會員私隱得到最大保障；剩餘資金已依會員大會的決定及會章規定，捐贈予數間指定慈善機構，收據亦交予職工會登記局。

顏武周稱國安法設立證抗爭有效

對於工會解散，顏武周稱明白有人感可惜，甚至質疑2019年的抗爭手法無效，但他認為《港區國安法》是轉捩點，證明方法有效，「使到當局甚至需要冒着衝擊香港國際金融中心的風險而去變招應對」，他勉勵港人毋須妄自菲薄。