華大基因驗出16宗假陽性　失誤包括人為原因、試劑污染　政府及華大基因致歉 (18:41)

衛生署於今年1月底和2月初覆檢在1月29日、2月1日及2月2日進行的檢測結果時，發現由華大基因所檢測判斷為初步陽性的樣本，當中有樣本結果呈陰性。經醫管局安排重新採集樣本進行測試後，結果亦呈陰性。

事件中曾出現16宗假陽性結果，涉及樣本包括：

．8宗為教職員及學校宿舍員工於1月29日進行的特定群組檢測計劃

．4宗天水圍天恒邨恒樂樓居民及訪客於2月1日進行的強制檢測

．4宗涉及於流動採樣站及社區檢測中心採集的樣本

華大基因按政府要求進行調查，於2月11日向衛生署提交報告，分析可能出現的失誤，包括：人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染的可能性，並提出改善措施，包括自2月4日起安排呈初步陽性的樣本進行覆檢，而採取此措施後華大基因的檢測沒有再發現假陽性結果。