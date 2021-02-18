前港腳卓耀國涉淋紅油非法追債被捕　明日提堂 (17:49)

西區警區總督察（刑事調查）何恩傑表示，香港仔分區特遣隊前晚動打擊與收數有關的刑事案件，於8時許到華富邨一帶巡邏時，發現一對男女形跡可疑，更到邨內一個單位淋紅油，遂上前截查。警員於二人身上搜出收數字條、1樽紅油及1樽膠水，遂以涉嫌刑事毁壞拘捕該名26歲姓卓男子及其18歲姓歐陽女友，二人分別報稱無業及美甲師。

警方經進一步調查後，相信二人另涉全港多區另外16宗與非法追債有關的淋紅油案件。案中債仔多循非正式途徑借貸，及後無力償還，債主遂以每次數百元酬勞招兵向事主以刑毁等方式滋擾。

據了解，被捕男子為前港隊香港足球明星選舉最佳年青球員卓耀國，案發時曾到華景樓一單位淋紅油，其女友則負責拍片。

據足總網頁顯示，卓耀國目前效力甲組球會黃大仙。卓耀國司職前鋒，於2013/14球季當選香港足球明星選舉的最佳年青球員，2018年初曾代表港隊奪得省港盃，同年3月更轉戰歐洲，加盟瑞士次級聯賽球會基亞索，但上陣機會不多，離隊後回流港超，加盟佳聯元朗，但因債務及無故失蹤缺席操練等問題被球會取消其球員註冊。

由於卓耀國欠債纍纍，又曾因欠交政府款項被捕，有香港球壇「壞孩子」之稱。