16歲少年涉襲擊罪脫　官稱所有證供未能證明被告是施襲者 (17:30)

王官在裁決時稱，片段顯示施襲者髮色為金啡色，身穿綠衫黑褲和黑鞋，戴上口罩，但沒有顯示其樣貌。控方呈上被告被捕後所拍攝的照片，顯示被告身穿黑褲及鞋，髮色與片段中的施襲者相似，警方亦在被告家中搜出與施襲者相似的衣物，但王官認為那些都是普通衣物，無特殊特徵，另在他家中被搜出的環保袋，同樣沒出現在施襲片段中。

王官續稱，控方播放被告住所在案發前4小時，以及案發後6小時的閉路電視片段，均與案發時間相距遠，即使拍到有男子帶同滑板車經過，惟施襲片段沒顯示施襲者拿着滑板車，案發後拍到的片段更顯示男子身穿黑衫，而非施襲者身穿的綠衫，故未能證明被告必定是施襲者。

16歲少年原被控去年5月6日在天水圍嘉湖1期外，意圖使陳粵華身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害她。同案另一名被告早前認罪，被判囚8個月。

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