17歲男生認非法集結等罪判勞教　官：年輕非贖罪劵　搖旗納喊者要負最大道德責任 (15:55)

前年11月2日銅鑼灣反修例示威，17歲男學生涉堵路，以及管有玻璃樽、噴漆和打火機燃料，早前承認非法集結及管有物品意圖摧毁或損壞財產兩罪，今（18日）在區域法院被判入勞教中心。法官練錦鴻判刑時稱，年輕並非贖罪劵，須就被告的反社會行為處以阻嚇性刑罰。他又稱那些在旁搖旗納喊、提供物資的人，要為事件負上最大的道德責任。
17歲學生王瀚文承認於2019年11月2日，在銅鑼灣利園山道及禮頓道附近的希慎道，與其他人參與非法集結；以及管有3個玻璃樽、一罐噴漆及一罐打火機燃料。
練官表示，案發背景是由於市民對社會制度、政治體制及民生等種種不滿而爆發，他身為社會一員明白社會問題急需解決，但市民不能因不滿而大肆破壞，損害他人自由。被告所為是阻止社會正常運作，其管有的物品亦會危害他人財產及生命，須處以阻嚇性刑罰。
練官續稱，被告成績不俗，是有潛質的年輕人，但年輕是一個階段，不是身分，亦非任意妄為的藉口及贖罪劵。然而，在事件中要負上最大道德責任的，是旁邊搖旗納喊、提供物資支持的人，因最終被捕的不是他們，而是前線的人。練官最後重申，違法不一定能達義，被告所為只有破壞，不會達至他希望的結果。
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