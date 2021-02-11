17歲男生認非法集結等罪判勞教　官：年輕非贖罪劵　搖旗納喊者要負最大道德責任 (15:55)

17歲學生王瀚文承認於2019年11月2日，在銅鑼灣利園山道及禮頓道附近的希慎道，與其他人參與非法集結；以及管有3個玻璃樽、一罐噴漆及一罐打火機燃料。

練官表示，案發背景是由於市民對社會制度、政治體制及民生等種種不滿而爆發，他身為社會一員明白社會問題急需解決，但市民不能因不滿而大肆破壞，損害他人自由。被告所為是阻止社會正常運作，其管有的物品亦會危害他人財產及生命，須處以阻嚇性刑罰。

練官續稱，被告成績不俗，是有潛質的年輕人，但年輕是一個階段，不是身分，亦非任意妄為的藉口及贖罪劵。然而，在事件中要負上最大道德責任的，是旁邊搖旗納喊、提供物資支持的人，因最終被捕的不是他們，而是前線的人。練官最後重申，違法不一定能達義，被告所為只有破壞，不會達至他希望的結果。

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