安心出行｜按摩院重開有客人無用安心出行　「用唔用自己揀㗎啫」 (15:15)

今早11時已有10多名顧客到薀莎水療，大部分使用安心出行的顧客都需職員協助才能完成掃描二維碼。不過也有客人沒使用安心出行，其中一名不具名顧客稱一向有來按摩，但不欲使用安心出行，「唉，事但啦，覺得就咁登記都OK」，又稱用不用安心出行都是自己的選擇。

薀莎水療負責人黃紅櫻表示，最近一輪停業70天損失過百萬，十分期待復業。她又稱，已經要求超過500名員工在2月10日做好新型冠狀病毒檢測。除張貼安心出行二維碼，店面亦會另外提供表格讓顧客填寫登記資料，包括姓名、電話、居住地區及出入時間。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，無可否認防疫措施為業界帶來「小麻煩」，「如果我哋盡可能做到最好，客人要走（不願配合）我哋都接受」，但認為大部份客人會理解。他又希望將來政府能和業界多溝通，「不要再一刀切（停業）」。

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