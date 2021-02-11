新冠肺炎｜新增8宗確診全為本地個案　3源頭不明包括一圓玄護養院護理員 (14:06)

截至今日（18日）零時，本港新增8宗新型冠狀病毒確診個案，全部為本地感染，其中3宗源頭不明，包括一名圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）護理員。本港至今累計10,820宗確診及一宗疑似個案。
源頭不明個案：
．個案10816：49歲家庭主婦，居於大埔88廣場，2月11日開始喉嚨痛和咳，2月16日到大埔那打素醫院求醫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（17日）表示，病人平日會在住所附近的餐廳用膳，無其他特別活動。
．個案10817：43歲家庭主婦，居於深水埗大南街崇德樓，2月14日開始發燒，2月16日到廣華醫院求診。
．個案10820：54歲女子，圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）護理員，居於秀茂坪邨秀程樓，2月12日開始發燒、喉嚨痛和頭痛，2月15日最近一次上班，2月16日到社區檢測中心接受檢測。她平日主要照顧3樓院友，並曾與同事一同用膳，衛生防護中心安排同層57院友及約30員工檢疫，院舍其他院友和員工要檢測。
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