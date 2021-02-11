818流水式集會案　控方：集會前警下令除非遇不合理阻礙否則採取容忍態度 (14:15)

代表控方的資深大律師余若海在開案陳辭指出，雖然被告將挑戰《公安條例》第17A條未經批准集結罪的合憲性，亦會就警方當日的行動提出挑戰，惟終審法院於2005年的「梁國雄案」已審視舉行公眾集會所涉的機制和刑罰，最終駁回梁一方的上訴，認為法庭受制該次判決；既然被告干犯合憲的條文，他們基於以警方的行動不合憲為由，而爭議拘捕和檢控不合理的論據便顯得不合情理。

余若海又指出，雖然辯方要求法庭檢視警方行動和決策等議題，惟法庭今次並非就警方的行動作覆核，認為法庭應留意被告憲法權利的限制。至於辯方爭議案件會引致寒蟬效應，余若海認為辯方缺乏相關證據，形容2019年的大型暴力事件出現前，數據顯示警方曾大量地向公眾遊行和集會發出不反對通知書。

控方另透露，警司張永勤曾向警隊發出行動指令，稱警方尊重和平的公眾集會，並會採取盡量促進（facilitating approach）有關活動和平和合法地進行，以及透過圓滑的方式（tactful policing approach）控制有關場合，惟當公眾安全受損等情況發生，警方便應果斷採取行動。

行動指令同時提及警方的「底線」，包括參加者與不同意見的市民出現口頭或肢體傷害、出現不合理的堵路情況、衝擊警方防線，以及作出任何暴力行為。

7名受審的被告為黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀和何秀蘭，他們否認各一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。由於黎智英今早需就涉嫌違反國安法的案件向高等法院申請保釋，今早毋須出席聆訊。

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