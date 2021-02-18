新冠疫苗｜調查：近四成受訪者願立即接種疫苗　另逾四成冀延遲接種 (14:25)

港大社會工作及行政學系、樹仁大學輔導及心理學系、浸大政治及國際關係學系與香港復康會，1月22至28日進行網上問卷調查，訪問2733名18歲或以上香港市民，當中有921人屬長期病患者，包括患糖尿病、癌症、慢性呼吸道疾病和心血管病等，其中有51%願意即時接種。

研究團隊進一步問受訪者，若必須接種一款疫苗，他們願意何時接種，結果有40.6%受訪者表示，期望成為最後10%人接種，反映市民希望延遲接種。團隊認為，政府需多透露疫苗資訊，除了整體有效率，亦要交代輕症及重症保護率、疫苗副作用等，以減低市民疑慮。

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