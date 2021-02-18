黎智英涉違國安法再向高院申保釋被拒 (17:08)

黎智英得悉結果後，神情冷靜，在場多名家屬及民主黨國際事務委員會主席劉慧卿向他揮手道別，並說「Jimmy加油！」、「保重呀！」、「絕對支持你」等說話，黎智英則做心形手勢、揮手及點頭示意。黎智英離開後，次子黎耀恩說「走啦」便轉身離庭，女兒Jude Lai則與其他家屬相擁哭泣。

人稱「王婆婆」的王鳳瑤則在庭外延伸部分，大呼「黎智英加油！」、「保重呀！」，高亢聲音傳入庭內。

高院：毋須處理欺詐案保釋覆核

法官彭寶琴今早甫開庭便指出，終審法院早前只處理黎智英涉國安法的案件，因此涉及欺詐案的保釋仍然有效，認為法庭不需處理欺詐案的保釋覆核。代表黎智英的資深大律師黃繼明隨即向黎智英索取指示，然後向法庭表示撤回涉及欺詐案的保釋覆核申請。法庭現只處理國安法案的保釋覆核申請。

黎智英妻子李韻琴、長子黎見恩、次子黎耀恩、女兒Jade Lai等多名家屬今日均有到庭旁聽，而壹傳媒行政總裁張劍虹、天主教香港教區榮休主教陳日君，以及劉慧卿則在法庭延伸部分旁聽。

司法機構首度派向旁聽公眾綠色手帶不得轉讓

司法機構今日向公眾旁聽的人派發綠色手帶，取代平常的紙張籌號，在法庭而言是首次採用此安排。司法機構在庭外貼出的告示強調，手帶以先到先得方式派發，不得轉讓，同時不准他人插隊或代人排隊。公眾旁聽席位連同座位及企位，共有108個。

暫還押於赤柱監獄的黎智英，據悉於本周二（16日）在監獄再次被捕，稱他涉嫌作為幕後指揮，與助手Mark Simon及一名律師助理陳梓華，串謀協助李宇軒偷渡往台灣，涉違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀協助罪犯」罪。

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