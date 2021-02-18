新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:30)

本港周三（17日）新增16宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月17日報道：今增16宗確診 10宗為源頭不明 葵涌消防局爆疫須強制檢測
○油尖旺區
華寶大廈 香港老飯店
金巴利道53-59號地下 福臨門
永安九龍中心 聯邦金閣酒家
西九龍政府合署南座
○觀塘區
匯景廣場
世貿大樓
○深水埗區
北河街市政大廈
青山道62D號地下 雪山冰廳
○九龍城區
香港電台電視大廈
○大埔區
大埔超級城
○沙田區
沙田大會堂平台 美心皇宮
○荃灣區
海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳
大壩街9號 無邊
卓明大廈 沙嗲王
○元朗區
元朗商業中心 大快活
同益街市
谷亭街13號地下 得閒飲茶
葡萄園
○屯門區
富泰商場 羊城火鍋海鮮酒家
V City 一田超市Balencia
○東區
杏花新城 唐記包點
港鐵柴灣站
○灣仔區
聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2月17日）
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