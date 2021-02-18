港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:30)

本港周三（17日）新增16宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月17日報道：今增16宗確診　10宗為源頭不明　葵涌消防局爆疫須強制檢測

○油尖旺區

華寶大廈 香港老飯店

金巴利道53-59號地下 福臨門

永安九龍中心 聯邦金閣酒家

西九龍政府合署南座

○觀塘區

匯景廣場

世貿大樓

○深水埗區

北河街市政大廈

青山道62D號地下 雪山冰廳

○九龍城區

香港電台電視大廈

○大埔區

大埔超級城

○沙田區

沙田大會堂平台 美心皇宮

○荃灣區

海壩街12號地下 都好燒臘粉麵飯茶餐廳

大壩街9號 無邊

卓明大廈 沙嗲王

○元朗區

元朗商業中心 大快活

同益街市

谷亭街13號地下 得閒飲茶

葡萄園

○屯門區

富泰商場 羊城火鍋海鮮酒家

V City 一田超市Balencia

○東區

杏花新城 唐記包點

港鐵柴灣站

○灣仔區

聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2月17日）

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