新冠疫苗｜民主黨要求政府交代審批標準、各國接種成效　質疑建制派向專家施壓 (20:10)

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，不斷修改審批機制將損害接種信心，無助提高接種率，認為市民接種疫苗意欲取決於對科學家和醫療系統的信心，呼籲政府公開有關更多疫苗數據，以免給予市民政治掛帥的觀感。

政府昨宣布部分處所可以重開，處所及食肆負責人須安排員工每14日接受一次病毒檢測。民主黨食物安全及環境衛生發言人曾自鳴表示，預計有數以十萬計市民需要做檢測，但目前檢測中心數量不足，無法消化人數。另一食物安全及環境衛生發言人鄒穎恒指出，部分市民因不信任政府，不願使用「安心出行」。她又批評食物及衛生局長陳肇始早前無清楚交代市民是否須接種疫苗才能到餐廳吃飯。

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