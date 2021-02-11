29歲男涉指示李宇軒等加入「攬炒團隊」勾結外國還押候訊　黎智英Mark Simon被指幕後指揮 (18:53)

辯方：被告為受訓律師被沒收英國護照

被告陳梓華（29歲）由外籍資深大律師祁志代表，律政司代表為高級助理刑事檢控專員周天行。辯方透露，被告是受訓中的律師，在金鐘一間律師行工作。據悉，被告去年10月被捕後，已被國安處凍結銀行戶口，亦被沒收英國護照。

據了解，長達19頁的控方指控書列出被告與「Fight for Freedom Stand With Hong Kong」團隊（又稱「攬炒團隊」）的關係。控方指稱，被告涉指示李宇軒及劉祖廸加入團隊核心，黎智英及其助手Mark Simon擔任幕後指揮，透過發表文宣和國際游說工作，呼籲外國制裁中國及香港，涉嫌干犯國安法。

控方：被告向李宇軒談港獨倡建立流亡政府及軍隊

據悉，控方指控「攬炒團隊」曾推動名為「Project Hong Kong Trust」的眾籌計劃，被告涉聯絡Mark Simon，安排眾籌所得的1440萬港元轉帳至一個美國戶口。控方又稱，被告曾向李宇軒談及港獨思想，提議建立流亡政府和軍隊。

至於餘下的「串謀協助罪犯罪」，控方指控被告協助李宇軒偷渡台灣，包括安排李宇軒在警方保釋期間入住3間安全屋，以及前往西貢布袋澳出發潛逃。