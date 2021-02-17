26歲男子涉入侵警隊內聯網受審　警誡稱「唔知咁樣做係犯法」 (15:30)

被告梁柏穎（26歲）否認於2019年6月12日，在香港取用及意圖取用香港警務處的內聯網「Point from Home」，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；交替控罪指稱被告同日無合法辯解下損壞該伺服器。

控辯雙方承認事實指出，當日Telegram頻道「612戰術公海」有登入警隊內聯網及用「電話簿」搜尋警員資料等教學，被告於下午5時36分登入警員13232的帳戶，逗留約兩分鐘，再先後登入另外3個帳戶但失敗。警方同日發現有不尋常的登入記錄，追蹤其IP地址後，翌日上門拘捕被告。被告警誡下稱「尋日我喺Telegram見到有人登入警察網站，所以我先試下登入，我唔知咁樣做係犯法」。辯方指稱，被告登入只為滿足好奇心，並無獲益。

數碼法理鑑證專家鍾浩揚供稱，當日有其他IP地址於內聯網「電話簿」中作搜尋活動，惟沒有被告IP地址，又承認被告登入內聯網後，對網站運作沒影響。聆訊午續。

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