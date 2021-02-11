新冠肺炎｜今增16宗確診　10宗為源頭不明　葵涌消防局爆疫須強制檢測 (16:46)

截至今日（17日）凌晨零時，本港新增16宗新型冠狀病毒確診個案，12宗本地個案中，有10宗為源頭不明；其餘4宗為輸入個案。另有約10宗初步確診個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌消防局今日多2名消防員（一確診、一初步確診）及一名家屬（確診）染疫，連同之前確診的53歲消防隊目，該群組累計4人染疫。因應葵涌消防局有爆發情況，過去14天內曾在該消防局逗留逾兩小時的人須強制檢測。
部分源頭不明個案：
．沙田麗坪路一名地盤工人，2月9日起沒上班，2月13日檢測，當局會為該地盤工作者做檢測。
．荃灣海壩街都好燒臘餐廳一名廚師，該店11名同事須檢疫
．旺角廣華街廣發商業中心地下一間餐廳的一名廚師，有9人須檢疫
．一名在元朗工作的裝修工，過去兩周沒上班
．34歲無業男子，2月13日及14日有去拜年，14日發病，近50人列緊密接觸者須檢疫
．一名在九龍啟德工作的文職人員，在新年期間有拜年，20多人須檢疫
．一名食品廠員工，最後上班日為2月11日，2月14日發病
源頭不明個案患者報稱住址：
．沙田乙明邨明恩樓
．藍田匯景花園1座
．深水埗福華街福華大廈
．彌敦道66-70號金冠大廈
．紅磡維港．星岸2座
．元朗豐樂里康城大樓
．黃大仙飛鳳街安利大廈
．屯門富泰邨秀泰樓
．覺士道1A號高景臺
．尖沙嘴華源大廈
部分相關個案患者報稱住址：
．油塘高翔苑高鳳閣
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