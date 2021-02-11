資訊科技經理涉公眾地方喧嘩　辯方播片不見被告叫口號　作供警否認誇大其辭 (15:00)

被告陳浩倫（34歲）報稱資訊科技經理，他否認前年11月11日在柴灣道341至343號匯豐銀行外公眾地方，不斷重複及持續地指罵警員，以及煽動人群阻礙警員，歷時約3分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

防暴警員鄧啟發（音譯）供稱，當日早上8時接報前往柴灣道，發現有人以垃圾和紙皮堵路，他和同僚下車清理雜物，其間被告情緒激動，引起他注意。他表示被告揶揄警員「執垃圾」，又重複叫囂「死黑警」，引來數十人圍觀和歡呼，行為危及公眾秩序，故上前拘捕被告。

辯方播放現場片段，顯示被告和一名灰衣男子爭執，之後有一把男聲叫「黑警助紂為虐」口號。辯方稱從片段可見，現場只有零星市民旁觀，質疑鄧啟發作供不盡不實，鄧啟發否認說法，表示片段攝於被告喊口號之前。聆訊午續。

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