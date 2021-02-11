818集會非法集結案　辯方申呈監警會前專家報告　控方反對稱與案無關 (14:36)

代表李柱銘和何俊仁的資深大律師駱應淦今正式向法庭申請，將前監警會國際專家Clifford Stott撰寫的專家報告呈堂，以及傳召他以視像形式出庭作供。駱應淦表示，辯方將關注當大量人群在維園聚集時，人群如何不透過遊行的方式，仍能安全有序地離開維園；以及警方當日的決策，是否能貫徹他們需協助和平和合法集會進行的責任，認為Clifford Stott的意見將就警方行動的相稱性方面，為辯方提供相關協助。

辯方另透露，報告提及被告當日的行動，對維持公眾安全的需要帶來幫助，包括被告身處隊頭和手持橫額的行為，有效地動員群眾離開已被「迫爆」的維園。

法官胡雅文指出，該專家主要就警方當日的行動提出評論，惟警方並非受審的一方，質疑有關意見與本案有何關聯。她又質疑，法庭可透過案發影片，判斷被告當日行為的目的，不明白專家意見能如何協助法庭。

代表控方的資深大律師余若海則表示，公眾安全從來不是本案的議題，本案控罪的元素亦與公眾安全無關，要求法庭拒絕接納有關報告和證供。聆訊下午續。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒。由於梁耀忠和區諾軒昨日（16日）已認罪，今毋須出庭應訊。

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