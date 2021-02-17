消委會．素菜｜芋頭魚高脂　素漢堡鈉偏高　消委會提醒素菜不一定健康 (13:35)

糖及脂肪含量方面，菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量屬最高；當中「三德素食館」一款芋頭魚樣本每100克總脂肪含量23克，達「高脂」水平（每100克含多於20克脂肪）。消委會提醒，消費者切勿以為所有素菜皆屬健康食品，不知節制進食。

5種鈉偏高素菜（每100克鈉含量平均值）

素漢堡包／420毫克

粟米素魚塊／380毫克

齋鹵味拼盤／360毫克

素魚香茄子／350毫克

羅漢齋／330毫克

2種含糖量偏高素菜（每100克糖含量平均值）

菠蘿素咕嚕肉／10克

齋鹵味拼盤／7.1克

3種脂肪量偏高素菜（每100克總脂肪含量平均值）

芋頭魚／17克（屬高脂水平）

粟米素魚塊／13克

素漢堡包／12克

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