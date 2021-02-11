消委會．紫外線殺菌消毒器｜4產品短時間暴露或損皮膚眼睛　照塑膠產品或加速材質老化 (13:06)

消委會測試市面8款便攜紫外線殺菌消毒器，發現當中4款的光生物安全程度屬高危害級別，皮膚及眼睛短時間暴露於紫外線下，有可能引致灼傷或損害。其中「Prime Tech VRAY 便攜式紫外線殺菌機」，距離消毒器光源200mm的暴露時限為30秒。
4款高危害級別紫外線殺菌消毒器（產品型號／聲稱來源地／售價／距離光源200mm暴露時限）：
．AMAZINGTHING ALL-IN-ONE UV-C Sanitizer Pad Pro ATPM02WH／中國／$398／4.2分鐘
．59S UVC LED Handheld Sterilizer X5／中國／$599／2.4分鐘
．Prime Tech VRAY 便攜式紫外線殺菌機 VR-03-KKY／韓國／$1480／30秒
．Momax UV-C Pen 多用途隨身消毒筆 QU3／中國／$220／12.8分鐘
消委會提醒，若人體皮膚或眼睛意外接觸產品的短波紫外線（UVC），有可能引致不適反應，甚至是灼傷或損害；人體若長時間或高劑量接觸紫外線可造成光性角膜炎，增加患白內障風險，亦可導致皮膚發紅，加速皮膚老化，並增加患皮膚癌風險。
使用紫外線消毒殺菌器時注意：
．紫外線消毒器應小心使用，任何情況下射出的紫外線不可觸及眼睛和皮膚，尤其是使用手持式產品
．紫外線消毒用於平滑及無孔的表面才有較理想的消毒效果，表面粗糙、有細孔、甚至物件上的灰塵、油脂、皮膚皮屑等污染物，會影響實際消毒效果
．並非所有物件適合以紫外線消毒，若長時間以紫外線照射塑膠、橡膠（如奶咀及嬰兒玩具）等產品，或會加速材質的老化，導致變形、變脆、顏色改變等情況；衣物、布料或皮革則有可能褪色
．使用手持式產品時，要盡量貼近物件，並停留一定時間，才可得到較佳消毒效果
．定期清潔紫外線燈管或LED表面的污垢，以免影響其照射強度
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