消委會．紫外線殺菌消毒器｜essGee抑制H1N1病毒效能僅14.97%　消委會：未如理想【短片】 (11:23)

紫外線殺菌消毒器在新型冠狀病毒疫情下，受到不少消費者歡迎。消委會測試市面8款便攜紫外線殺菌消毒器，其中「essGee UV one-kill multi sterilizer ESSGEE-003」在抑制甲型流感病毒H1N1的效能僅14.97%，消委會形容效果未如理想。