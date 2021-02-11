消委會．紫外線殺菌消毒器｜essGee抑制H1N1病毒效能僅14.97%　消委會：未如理想 (11:23)

因應新型冠狀病毒疫情，市面湧現紫外線殺菌消毒器。消委會測試市面8款便攜紫外線殺菌消毒器，其中「essGee UV one-kill multi sterilizer ESSGEE-003」在抑制甲型流感病毒H1N1的效能僅14.97%，消委會形容效果未如理想。
殺菌效能方面，4款紫外線殺菌消毒器殺菌率達或超過99.9%，包括（產品型號／聲稱來源地／售價／金黃葡萄球菌殺菌效能／克雷伯氏肺炎菌殺菌效能）：
．inno3C Universal UV Sterilizer Box i-SB1／中國／$399／99.97%/>99.99%／99.98%/>99.99%
．AMAZINGTHING ALL-IN-ONE UV-C Sanitizer Pad Pro ATPM02WH／中國／$398／99.96%／99.94%
．Lexuma XGerm Multi-Functional Phone UV Sanitizer XGM-M180／中國／$248／99.90%／99.90%
．59S UVC LED Handheld Sterilizer X5／中國／$599／99.96%／99.97%
抑制病毒活性表現則十分參差，最高效能超過99.99%，包括「59S UVC LED Handheld Sterilizer X5」（$599）及「Prime Tech VRAY 便攜式紫外線殺菌機VR-03-KKY」（$1480）；最低僅14.97%，為「essGee UV one-kill multi sterilizer ESSGEE-003」（$498）。
整體而言，殺菌及抑制病毒效能超過99.9%的紫外線殺菌消毒器有以下兩款（產品型號／聲稱來源地／售價／殺菌評分／抑制病毒評分）：
．59S UVCLED Handheld Sterilizer X5／中國／$599／5／5
．Prime Tech VRAY 便攜式紫外線殺菌機 VR-03-KKY／韓國／$1480／5／5