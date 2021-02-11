消委會．氣炸鍋｜6款氣炸鍋炸薯條釋出可能致癌物超標　伊瑪牌氣炸鍋超出歐盟基準13倍【附名單及短片】 (12:07)

消委會測試12款氣炸鍋，發現6款根據說明書指示或代理商提供食譜製作氣炸急凍幼薯條，釋出的丙烯酰胺含量高於歐盟基準水平（每公斤500微克），其中「伊瑪牌IHF-26E」更超出該基準水平13倍。消委會提醒，國際癌症研究機構將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」，建議攝取愈少愈好。
6款氣炸鍋炸薯條釋出丙烯酰胺高於歐盟基準水平（牌子／型號／售價／薯條中丙烯酰胺含量（微克/公斤）／總評）
伊瑪牌／IHF-26E／$999／7038／3.5
Denki／DAF-35／$688／1475／4
億世家／AF1400BK／$960／1471／3.5
普樂氏／PAF052017／$298／1215／4
Midea／MF20B／$899／1155／3.5
TSK／AF105／$698／606／3.5
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