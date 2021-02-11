消委會．氣炸鍋｜1款德國寶、1款億世家氣炸鍋手柄溫度升幅超標【存安全隱患氣炸鍋名單】 (10:33)

3款氣炸鍋溫度升幅超標

根據國際安全標準，氣炸鍋各部分的溫度升幅不能超過指定上限，以免過熱及影響產品安全。測試發現「德國寶CKF-215」及「億世家AF1400BK」的手柄量得最高表面溫度升幅分別為65K及64K，高於60K標準上限；「Harrow HT-AF1200」內部電線溫度升幅超過標準上限，或對使用帶來潛在風險。

3款氣炸鍋絕緣距離不足

不同電極的帶電部分必須有一定距離，防止因短路、漏電及過熱等而引致危險。測試發現「普樂氏PAF052017」、「Harrow HT-AF1200」、「Midea MF20B」的內部帶電部分，與用家可接觸部件之間的絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求少約1至2.5毫米不等，可能增加短路風險。

1款氣炸鍋接地裝置未達標

根據標準，若電源線意外被拉扯及穩固裝置失效時，接地電線必須比其他帶電電線遲拉緊，以防地線先鬆脫，影響接地保護效能。測試發現「飛利浦HD9743/11」未能符合標準要求。

3款溫度升幅超標（牌子／型號／售價／安全程度／總評）

德國寶／CKF-215／$2080／4／3.5

億世家／AF1400BK／$960／4／3.5

Harrow／HT-AF1200／$548／4／4

3款絕緣距離不足

普樂氏／PAF052017／$298／4／4

Harrow／HT-AF1200／$548／4／4

Midea／MF20B／$899／4／3.5

1款接地裝置未達標

飛利浦／HD9743/11／$1998／4／4

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