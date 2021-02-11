賞花｜動植物公園2月繁花爭艷：紅花荷、顯脈金花茶、可愛花、山茶【多圖】 (07:58)

春回大地，香港動植物公園多種植物正值花期。康樂及文化事務署介紹2月期間開花的4種植物，包括紅花荷、顯脈金花茶、可愛花及山茶，大家前往觀賞時記得做足防疫措施，保持社交距離。
1. 紅花荷 美譽「吊鐘王」
紅花荷又名吊鐘王、紅苞木，金縷梅科，原產地中國和印尼，一般花期為初春。嫣紅色的花朵向下懸垂，與吊鐘花相似，但紅花荷的花序較大且奪目，因此被冠「吊鐘王」之稱，現受《林務規例》保護。
2. 顯脈金花茶 花瓣深黃
顯脈金花茶又名大葉金花茶，山茶科，原產地中國。顯脈金花茶是常綠灌木或小喬木的一種，高達2至5米，花瓣顏色深黃，葉片形狀為橢圓，屬稀有品種，花期同樣在初春。
3. 可愛花 花色藍或白
可愛花又名藍花仔，爵床科，原產地印度。可愛花是灌木的一種，葉對生，花序穗狀，花朵顏色主要為藍色或白色，蒴果顏色為褐色呈橢圓形。
4. 山茶 中國傳統名花
山茶古名海石榴，山茶科，是中國傳統名花，原產地中國。隋唐時代已進入宮廷和百姓人家，至宋代栽培山茶之風漸盛，明朝李時珍《本草綱目》亦對山茶花有詳細記載。山茶通常在冬末初春開花，花期較長，花大而艷麗，現為中國寧波市的市花。
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