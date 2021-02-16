新冠疫苗｜譚耀宗：中央稱會設法提供國藥疫苗　葉國謙：非急需即時供港 (21:13)

全國人大會議和全國政協會議（兩會）將於3月初舉行，多名全國政協委員和港區人大代表今日（16日）再到灣仔接受新型冠狀病毒檢測。全國人大常委譚耀宗表示，希望國藥新冠疫苗盡快來港，他稱上月到北京開會時已提出請求，中央表示重視並會設法提供。譚耀宗不清楚國藥疫苗供港的進度，但提醒香港做好準備，以便疫苗來港時可及時安排接種。
港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，對國藥疫苗的效用具信心。他稱復星醫藥/BioNTech疫苗有望於3月初開始在港接種，國藥疫苗非急需即時供港，「當然有就好啦，國藥（疫苗）來港都需要中央調配，畢竟港府沒有預訂」。
譚耀宗：若非搞破壞搞獨立都符合「愛國者」資格
至於下月的兩會議程，譚耀宗稱將討論「十四五規劃」等，目前沒有顯示將處理香港事務。超過50名民主派於上月「35+大搜捕」被捕，他稱調查工作毋須中央出手，相信港府與警方國安處會執法，蒐證後交由律政司研究。被問「愛國者治港」的定義，譚耀宗認為「愛國者」即支持「一國兩制」、擁護《基本法》、效忠香港特區，「如果你不是搞破壞、反對；不是搞顛覆、獨立、勾結外國勢力的人，都符合資格的」。
新冠肺炎 相關報道：
新冠疫苗｜顧問專家委員會：科興疫苗效益比可能風險高 將推薦食衛局長緊急使用
安心出行｜食肆處所須要求顧客用「安心出行」或留資料 違規可被停晚市堂食或停業
相關字詞﹕新冠疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 新冠肺炎疫苗 港區國安法 港版國安法 全國兩會 全國人大 編輯推介