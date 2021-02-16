新冠疫苗｜譚耀宗：中央稱會設法提供國藥疫苗　葉國謙：非急需即時供港 (21:13)

港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，對國藥疫苗的效用具信心。他稱復星醫藥/BioNTech疫苗有望於3月初開始在港接種，國藥疫苗非急需即時供港，「當然有就好啦，國藥（疫苗）來港都需要中央調配，畢竟港府沒有預訂」。

譚耀宗：若非搞破壞搞獨立都符合「愛國者」資格

至於下月的兩會議程，譚耀宗稱將討論「十四五規劃」等，目前沒有顯示將處理香港事務。超過50名民主派於上月「35+大搜捕」被捕，他稱調查工作毋須中央出手，相信港府與警方國安處會執法，蒐證後交由律政司研究。被問「愛國者治港」的定義，譚耀宗認為「愛國者」即支持「一國兩制」、擁護《基本法》、效忠香港特區，「如果你不是搞破壞、反對；不是搞顛覆、獨立、勾結外國勢力的人，都符合資格的」。

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