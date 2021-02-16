圖書館等康文署設施2月19日起局部重開　入場須掃安心出行或登記資料 (19:15)

由2月19日起：

．香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館將會局部重開，開放設施包括成人、青少年及兒童圖書館，開放時間爲星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時。

．文化設施恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排。場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過4個，座位須平均分佈。無法佩戴口罩綵排或表演的演出者，須於首次入場前72小時内進行政府認可的新型冠狀病毒聚合酶連鎖反應核酸檢測，並持有檢測陰性結果證明。

．香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將重新開放部分展覽設施，開放時間由上午10時至下午5時（休館日除外），所有公眾節目、互動式展品及兒童設施將繼續暫停，詳情可參閱相關場館的網頁。其他博物館將繼續暫停開放。

新冠肺炎 相關報道：

在職家庭及學生資助事務處一職員確診

黃家和：飲食業20萬人要檢測 倡旺區設流動採樣車

強制檢測大廈及地點名單（2月15日更新版）