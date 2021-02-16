無業男涉管氣槍雷射筆脫罪　控方再申精神報告判入院令被官拒絕 (18:30)

控方裁決後引用《精神健康條例》第45條，希望法庭為被告索取精神科報告，判處入院令，惟署理主任裁判官溫紹明稱並非認為被告精神混亂，檢控至今已長達1年3個月，加上他已還押5個月，其間曾到小欖精神病治療中心接受治療，相信問題已處理好，認為本案不適合在罪名不成立下，令被告進一步失去自由，拒絕為被告索取報告。

溫官裁決時指出，被告諸啟邦（23歲）稱攜帶氣槍外出會令他安心，鋼珠的重量令他感到更安全，此說可能有問題，惟被告患適應障礙症，如以普通人角度考慮他的證供並不公平及不恰當，他更於2016年因自殺入院，透露曾聽到奇怪聲音叫他去死，這是多年前已有的情況，亦有文件支持，並非為開脫的一面之詞。

溫官續稱，「知好多人用激光筆射向警員，但亦有人照向建築物同死物，照出文字同圖案作為意見嘅表達」，不能排除被告用作其他用途，加上沒證據顯示被告當時身處示威或衝突現場、曾拿出及使用物品，故裁定兩項罪名不成立。

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