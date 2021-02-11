限聚令／堂食｜陳肇始：2月18日起晚市堂食至10時　4人一桌　限聚令維持2人 (17:49)

以下表列處所可恢復有限度運作：

1）所有室內及戶外場體育處所

2）健身中心

3）美容院及按摩院

4）公眾娛樂場所（表演場所、主題公園、博物館、公眾展覽、戲院、家庭娛樂中心等）

5）遊樂場所（桌球館、公眾保鹷球場、公眾溜冰場）

6）遊戲機中心

食肆恢復晚市堂食及處所復業，除要維持已實施的防疫措施外，亦須符合以下要求：

．食肆堂食時間延長至晚上10時，最多4人一桌

．處所負責人必須安排所有員工由2月11日至25日期間按受首次新型冠狀病毒檢測，之後每14日接受一次檢測，並保留紀錄31天。陳肇始表示，有見近日檢測需求增加，會於日內將樣本收集包由每日供應4萬個提升至5萬個或以上，派發地點不變；社區檢測中心名額提升至2.6萬個以上，並已增加人手；政府亦會增加流動檢測站，以分流各行業的檢測需求（18:15 安心出行｜顧客入食肆須用「安心出行」 食肆違規或被停晚市堂食）

以下處所要繼續停業：

．浴室、派對房間、夜店及夜總會、卡拉OK、麻將天九耍樂處所、泳池

限聚令：

．限聚令於2月18日至3月3日維持2人；若疫情無大變化，政府會在短時間內尋求行政會議批准放寬至4人；口罩令維持

．被問及為何可以4人同枱堂食，惟2人聚集仍未放寛，陳肇始表示，2人聚集涉及法例599G章，政府會盡快將放寛2人聚集的意見交由行會討論

陳肇始表示，近期本港新冠病毒本地個案維持低雙位數，源頭不明個案一直有下降趨勢，目前維持在單位數，香港大學計算的新冠病毒即時繁殖率現時約為0.6（即每名感染者平均傳染約0.6人），當局檢視疫情整體最新發展及經風險評估後，認為可逐步有條件放寬社交距離措施。

但她亦稱，4天的農曆新年公眾假期後，有機會會因人群聚集而出現個案反彈，所以政府不會在短時間內再放寛社交距離措施。

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