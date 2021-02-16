男生涉用綠光襲警　辯稱遭警用槍掃衫「支槍有你衣物纖維」恐嚇控襲警 (16:56)

被告何梓洋（24歲）被控2020年1月14日在深水埗欽州街37K號西九龍中心8樓美食廣場內襲擊偵緝警長李智健。

偵緝警長李智健（編號3712）供稱，當日下午在美食廣場一食店「空姐牛肉飯」買飯後，步向飯桌期間，感覺被一束綠色強光射到雙眼約兩秒，眼睛出現光影及眼球脹痛，休息約2至3分鐘後光影變淡，「但都睇到嘢，視力正常」。女偵緝警署警長向他稱，右後方有一名身穿藍外套、戴眼鏡的年輕人用電筒射他， 他側頭望一望沒有發現。

李智健續說，被告經過飯桌時發現他手持一部電話，相機鏡頭對住李約一至兩秒便垂低，李智健留意到其電話屏幕顯示拍攝畫面，聽到被告說「死黑警」，故上前搭他膊頭問「你做乜影我相」，見被告刪除兩幅相，最後與同袍將被告帶到深水埗警署搜身，搜出黑色電筒、寫有「改裝增大功率」的零件等，他同日驗傷，翌日眼球已沒脹痛。辯方質疑，李智健沒在現場找出可發綠光的物件，他回應「我唔係冇（搵），我係未（搵）」。

負責在深水埗警署向被告搜身的警員梁智康（編號14799）被盤問時否認，當日帶被告到會面室搜身時，曾拳打被告的肚和下體；用手槍柄掃過被告的肚後，並稱「支槍而家有你衣物纖維，信唔信告你搶槍襲警」；以及將被告的頭推向牆壁，令被告流鼻血。聆訊明（17日）續。

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