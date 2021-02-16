新冠肺炎｜周二增8宗確診　3宗為源頭不明 (14:13)

截至今日（16日）凌晨零時，本港新增8宗新型冠狀病毒確診個案，6宗本地個案中，有3宗為源頭不明，3宗與本地個案有流行病學關連；其餘2宗為輸入個案。本港過去14天（2月2日至15日）累計新增302宗個案，包括261宗本地個案（其中81宗源頭不明）。今日不設疫情記者會，衛生防護中心對上一次沒有疫情記者會為去年11月18日，翌日開始出現歌舞群組首宗確診，第四波疫情由此開始。
3宗源頭不明個案：
．個案10791：39歲女病人，家庭主婦，她於2月9日開始發燒和頭痛，2月13日到普通科門診求醫，2月14日遞交深喉唾液樣本。她主要留在家中，有時去鳳德街市
．個案10793：53歲男病人，消防隊目，於葵涌消防局工作，最後上班日期為2月10日；他於2月4日開始頭痛、咳嗽和喉嚨痛，曾吃成藥及飲感冒茶，2月14日到博愛醫院求診，後來轉送屯門醫院。2月9日傳染期他到過青衣及青衣南消防局替更，同組同事或共用更衣室休息室的同事列密切接觸者，涉約20人。
．個案10794：8歲女童，學生，沒有病徵，2月14日到社區檢測中心接受檢測，其家人檢測呈陰性；早前女童隔鄰單位3人確診，兩家沒有什麼接觸，不排除環境因素例如公共設施受污染導致傳播。
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