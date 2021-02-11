隔離酒店房間衛生差從業員全副裝備清潔　與普通酒店同減人手　業界倡設辛勞津貼 (14:55)

香港房務從業員協會會務主任魏智強今（16日）表示，73.7%隔離酒店房務員需用1.5至2小時徹底清理一間客房，有50%房務員表示客房狀態「惡劣至十分惡劣」。他解釋，房務員需穿全副裝備，包括眼罩、口罩、防護衣、手套及鞋套收拾房間，活動較困難，工作期間比平時更大汗淋漓；加上隔離者21天不能和外界接觸，垃圾也堆積了21日，他稱曾有人見過腐爛生果、食物汁液滴在地氈，清掃也更辛苦。

Staycation客長留房中 房務員執房時間同倍增

適逢農曆新年4天連假，不少市民staycation（宅度假）。調查顯示，33%普通酒店的房務員表示部分房間因宅度假亦而顯得「惡劣至十分惡劣」，20.4%受訪者說需要用1至1.5小時執拾一間房。魏智強解釋，以往旅客不會長時間逗留在酒店，但宅度假的旅客幾乎24小時留在房間，也會在房內用餐。

不過，疫下酒店削減人手，房務部首當其衝，平均了削減了四成至五成房務部人手，業界盼酒店資方能給予發放一次過3000元辛勞津貼。另外，針對失業或停工的員工，酒店及餐飲從業員協會盼政府為失業從業員提供為期6個月、每月9000元現金津貼。

勞工及福利局長羅致光日前表示，要有失業援助制度的話會取消強積金對沖。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青批評綜援申請門檻高、需時長，「有幾多人畀你拖死咗」，形容此言論是「要脅」工會。