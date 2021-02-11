818集會案　區諾軒梁耀忠認罪下月判刑　梁國雄李卓人今早持橫額到庭【短片】 (11:42)

8名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘。其中梁國雄、李卓人、何俊仁及何秀蘭今早持橫額到庭，並喊「五大訴求、缺一不可，和平集會無罪，政治檢控可恥」口號。

區諾軒和梁耀忠承認的案情指出，民陣於前年8月12日通知警方，有意於同月18日舉行集會和遊行，同時表明假如時任民陣副召集人陳皓桓沒現身遊行集會的現場，將由區諾軒代替其位置。

案情：區諾軒代表民陣解釋「流水式集會」

警方最終批准民陣於維園舉行集會，但反對民陣舉行遊行，以及禁止於遮打道行人專用區舉行集會。區諾軒曾向記者表明自己為民陣代表、解釋「流水式集會」的性質，以及稱民主派議員將帶領參加者離開維園，並前往港鐵站離開。

案情：梁耀忠身處遊行隊頭

案發當日，陳皓桓在維園宣布「流水式集會」開始，除了吳靄儀外，其餘被告遂離開維園，觸發遊行的展開。區諾軒曾展示「煞停警黑亂港，落實五大訴求」的橫額、籲參加者先前往維園，以及帶領參加者叫喊「我有權遊行，毋須警方批准」等口號。梁耀忠則與其他被告身處遊行隊頭，及手持橫額遊行。

案情又指出，被告與參加者佔據主要行車幹道和鄰近道路，導致交通嚴重受阻，包括案發當日下午約1時至翌日凌晨約1時，港島區的主要道路均需暫時封閉，至少90輛巴士路線需暫停行駛、改道或縮短，有電車服務亦需暫停行駛，又形容曾有黑衣示威者下午在軒尼詩道一帶重複地踢向交通錐。

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