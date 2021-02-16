銀行經理債台高築　銅鑼灣墮樓亡 (09:29)

警方到場調查，死者59歲姓梁，墮樓時身體曾多處撞擊障礙物，部分遺骸散落大廈平台，警方於現場檢獲遺書，初步調查事件沒有可疑。

現場消息稱，事主於灣仔一間銀行任職經理，月薪約4萬元，與前妻育有一名兒子，過去生活豐厚曾擁有兩個物業，惟近年因投資失利債台高築，曾向友人、銀行、財務公司和財務中介借貸，需要變賣物業抵債，事主搬至上址劏房居住，公餘時間轉到食肆兼職洗碗，惟最終仍無力償還餘下近100萬元債務。據悉，事發前事主曾與兩名友人飯敘，當時沒有異樣，各自回家後，事主向兩名友人發短訊，交代保險和強積金遺產安排，以及叮囑前妻按名單還款予友人。

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