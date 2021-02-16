新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月15日更新版） (08:10)

任何在2021年2月2至15日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月17日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．天水圍天榮路3號天頌苑頌棋閣

．柴灣盛泰道100號杏花邨第26座

任何在2021年2月1至14日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．馬鞍山錦英路6號富寶花園第1座

．葵涌打磚坪街1-25號寶星中心A座

．將軍澳運亨路1號新都城第1期1座

任何在2021年1月31日至2月13日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．黃大仙蒲崗村道157-161號/毓華里22號嘉喜大廈

．荃灣川龍街50號龍華樓

．尖沙嘴彌敦道83-97號/樂道36-50號華源大廈

．油麻地上海街286-288號

任何在2021年1月30日至2月12日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．尖沙嘴彌敦道54-64B號/麼地道1A-1J號/碧仙桃路3-15號/加拿分道1A-9A號美麗都大廈

．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣

．元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈

．九龍塘安域道2號映月臺B座

．紅磡德康街3號黃埔花園12期銀竹苑2座

．大埔寶湖道28號廣福邨廣智樓

．東涌迎康街6號東環5A座

．薄扶林金粟街19-21號碧麗苑

．九龍城沙浦道46號豪門

資料來源：政府新聞公報